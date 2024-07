Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta canicula luni si marti, in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa ajunga la 39 de grade in regiunile sudice. Valul de caldura va continua treptat sa se extinda si sa se intensifice in toata tara.

- Termometrele vor indica chiar și 40 de grade Celsius in mai bine de jumatate de țara, insa temperatura resimtița va fi mult mai mare, avertizeaza meteorologii. Pana la sfarsitul saptamanii valul de caldura se va mentine și va crește puternic in mai multe zone. Oamenii se tem și spun ca fac tot ce pot…

- Meteorologii au anunțat inca de luni, 10 iunie, zile de foc pentru Capitala. Fotoreporterul Libertatea Dumitru Angelescu a surprins in imagini eforturile bucureștenilor de a se racori pe vremea caniculara persistenta. Caldura insuportabila va persitsta si astazi in București, potrivit site-ului A Naționale…

- 33 de agenti electorali au murit din cauza caldurii excesive in ultima zi a alegerilor generale din India., sambata, 1 iunie, in statul Uttar Pradesh, nordul țarii, a anuntat Navdeep Rinwa, ofițer electoral al scrutinului, transmite France24, care citeaza agenție France Presse.Cel puțin 33 de membri…

- Mii de persoane care au facut insolatie au fost tratate in spitalele din Pakistan vineri, in contextul in care temperaturile au atins pragul de 50 de grade Celsius, pe fondul unui val de caldura torida, au anuntat autoritatile din aceasta tara, informeaza DPA.

- Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, in jumatatea estica a țarii se prevede o vreme frumoasa in ziua de duminica, cu temperaturi care se vor ridica intre 15 și 25 de grade Celsius. In timp ce in vest și sud-est, precum și in Capitala, se așteapta o zi insorita și calda, pe litoral temperaturile…

- proape jumatate dintre romani prefera temperatura in locuinte intre 22 si 24 grade Celsius si chiar peste, iar peste 40% si-au montat termostate inteligente pentru controlul temperaturii, informeaza E.ON Romania, care citeaza rezultatele unui studiu realizat pentru platforma despre-energie.ro . De…

- In acest weekend un nou val de caldura lovește Europa! Luni sunt așteptate maxime de 32 de grade Celsius.Se anunța temperaturi cu 8 - 10 grade peste medie pentru aceasta perioada a anului. Inregistrand cel mai calduros inceput de aprilie din istorie, continentul este sub influența unei „cupole de caldura”,…