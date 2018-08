Stiri pe aceeasi tema

- O romanca stabilita in Italia a trecut prin momente de coșmar dintr-un motiv de-a dreptul aberant. Femeia facea curațenie pe strada, in fața porții sale, și a fost batuta de patru barbați. Aceasta a...

- Tot mai puțini fermieri fac agricultura ecologica / Guvernul nu are o strategie complexa, iar calitatea produselor comercializate în lanțurile de magazine ridica multe semne de întrebare, susține ecologistul Anatolie Prohnițchi. ”Este adevarat, e foarte greu sa obții produse…

- Cantareata de muzica populara Elena Merisoreanu, in varsta de 69 de ani, sustine ca poate comunica cu cei din lumea de dincolo, dar are si vise premonitorii, inainte ca cineva drag sa se stinga din viata.

- Caz șocant, azi-noapte, in Capitala! O scriitoare a fost snopita in bataie de mai multe persoane care o acuzau ca ar intenționa sa le fure copiii, ferm convinsi de veridicitatea legendei urbane, si asta in ciuda eforturilor politiei de a atrage atentia asupra faptului ca

- Povestea unei femei din Mexic continuasa socheze, desi au trecut zeci de ani de cand a murit. Pe numele sau real Julia Pastrana, aceasta a capatat porecla de "Femeia maimuta" din cauza infatisarii sale ciudate

- Vi-l mai amintiti pe Claude Dielna? Fostul fundas al lui Dinamo a ajuns in Statele Unite, la New England Revolution si este capitanul acestei echipe. Pe site-urile de socializare a aparut un video cu felul in care se antreneaza individual Claude Dielna, spre deliciul fanilor americani. …

- "Sambata, Coruptia Ucide nu va initia demersuri de natura sa impiedice desfasurarea acestei manifestari. Suntem constienti ca tentatia unei reactii vehemente e puternica in randul unei parti a protestatarilor si dorinta de a "ne apara piata'' este una foarte mare. In contextul in care este anuntata…

- Doi minori romani, in varsta de 15, respectiv 16 ani, au snopit in bataie o tanara de 18 ani din Spania pentru ca aceasta a refuzat sa le dea numarul ei de telefon. Adolescenții frați i-au spart nasul și orbita oculara stanga.