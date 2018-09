Stiri pe aceeasi tema

- Este metoda folosita de hotii care au folosit gaz anestezic asupra lui Richard Hammond (care face echipa la prezentarea emisiunii auto Grand Tour de la Amazon, alaturi de Jeremy Clarkson si James May) si sotiei sale, Mindy, in timp ce dormeau in vila lor de vacanta din Saint-Tropez. Sotia lui Hammond…

- Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir are mari emoții pentru fiica sa adoptata, Maia. Adolescenta incepe cursurile la liceu. Teo Trandafir este foarte mandra de fiica ei infiata, Maia, cu care o relație extrem de apropiata. Maia se pregatește de inceperea cursurilor la liceu, lucru care a emoționat-o…

- Mihaela Radulescu s a nascut pe 3 august 1969, la Piatra Neamt, Romania. Este o vedeta de televiziune, realizatoare si moderatoare de emisiuni de radio si televiziune., dar si unul dintre membrii juriului emisiunii "Romanii au talent" Pro Tv . A participat la Revolutia din 1989 si a fost apoi secretara…

- Andreea Mantea va prezenta, din toamna, emisiunea “Te vreau langa mine”, dupa ce Bianca Dragusanu a anuntat ca nu va mai lucra in televiziune. Surpriza in televiziune! Andreea Mantea se pregateste sa preia stafeta show-ului matrimonial “Te vreau langa mine”, dupa ce colaborarea postului Kanal D cu Bianca…

- Vedeta de televiziune Ilinca Vandici a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa, și anume moartea tatalui sau. Ilinca vandici și-a deschis sufletul in cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru „Ce se intampla, doctore?” . Prezentatoarea de televiziune a marturisit care a fost cel mai greu…

- O vedeta a unui cunoscut show de televiziune a murit la doar 32 de ani. Potrivit Daily Mail, Sophie Gradon, una dintre protagonistele show-ului britanic ”Love Island”, s-a stins joi subit din viața. In...

- Marinela Chelaru a fost la un pas de moarte, in urma cu trei luni, atunci cand a facut infarct și a ajuns de urgența la spital. A fost operata, dar acum nu se simte tocmai bine. Inca mai are dureri. (Oferta speciala playstation) Nici situația financiara nu e buna. (Super oferte la accesorii gaming)…