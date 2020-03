"Iata definiția mea despre ceea ce inseamna wellness pentru mine ... Wellness pentru mine inseamna toate lucrurile in echilibru. Și echilibrul nu inseamna ca toate lucrurile sunt egale sau in pace in orice moment", a spus Winfrey inainte de a-si impletici picioarele si a cadea pe scena.

Videoclipurile postate pe retelele sociale au aratat ca Oprah a cazut destul de tare, lovind podeaua cu mainile ei in timp ce mulțimea a tresarit. Un asistent de scena s-a grabit sa ajute gazda show-ului in timp ce șocul in randul publicului s-a transformat in aplauze de susținere.