- Oana Carmaciu, insarcinata in 6 luni, s-a intors pe platourile de filmare de la serialul Sacrificiul, cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion, unde și-a reluat activitatea. Scenariul serialului Sacrificiul a fost modificat in momentul in care actrița a ramas insarcinata, astfel ca și personajul interpretat…

- Virginia Rogin se numara printre cele mai apreciate și iubite actrițe de la noi, care iși pregatește cu minuțiozitate fiecare rol. Sulfina – vrajitoarea pe care a interpretat-o in serialul "Inima de țigan" a marcat-o enorm mai ales ca, pentru a fi cat mai credibila, actrița a luat lecții direct de la…

- Sacrificiul, cel mai nou produs semnat de Ruxandra Ion, va reveni pe micile ecrane in curand cu un nou sezon. Cele trei povești extraordinare vor putea fi urmarite in continuare la Antena 1, iar din sezonul doi telespectatorii vor avea parte de noi surprize, dar și de noi personaje.

- Noul sezon al serialului produs de Ruxandra Ion, intitulat „Sacrificiul: Alegerea”, va reveni din februarie la Antena 1 cu multe noutați, mai ales privind distribuția. Echipei de filmare li se va alatura și superba Madalina Bellariu Ion (28 de ani), care va fi o tanara indragostita de dans, informeaza…

- Cristina Ciobanașu, 23 de ani, și Vlad Gherman, 26 de ani, n-au un Craciun liniștit. In fiecare an, in casa lor - care este, de fapt, casa producatoarea serialului “Sacrificiul”, de la Antena 1, mama adoptiva a Cristinei - se aduna multa, multa lume, așa ca-i rost de galagie și bucurie, mai degraba.…

- Cand nu este pe platourile de filmare de la cel mai nou proiect produs de Ruxandra Ion si difuzat de Antena 1, Sacrificiul, serial ce a ajuns la finalul primului sezon si care va continua la inceputul anului urmator, Doinita Oancea merge in studioul de inregistrari.

