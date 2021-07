O cunoscută prezentatoare de știri a rupt tăcere cu privire la sarcina ei toxică: „Nu e deloc ușor” Prezentatoarea TV Geanina Lungu, de la Romania TV, se confrunta cu o sarcina toxica, despre care a vorbit in detaliu pe Facebook. Geanina Lungu mai are cateva saptamani pana va naște, dar pana atunci trebuie sa continue sa faca fața sarcinii toxice. „Chiar daca ma lupt cu o sarcina toxica și nu este ușor, fericirea de pe chipul meu spune tot”, a subliniat ea pe Facebook. „Incerc sa ma bucur de fiecare moment, sa rad, sa fiu pozitiva și sa-i transmit puiului aceasta stare de bine!”. Sarcina toxica este o afecțiune care afecteaza aproximativ 2% din femeile insarcinate. Se manifesta prin stari de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana-Maria Barnoschi are un nou iubit. Vedeta TV și fostul ei logodnic, instructorul de fitness Marian Preda, s-au desparțit in decembrie 2020. Perechea era logodita din anul 2017. La vremea aceea, Ana era una dintre dansatoarele trupei Fly Project. In timpul unui concert, Marian s-a așezat in genunchi…

- Roxana Nemeș (32 de ani) a fost recent supusa unei intervenții chirurgicale. Dupa operație, solista a dezvaluit cu ce boala s-a luptat in ultimii trei ani. Roxana Nemeș, primele declarații dupa operația suferita. Ce boala a avut solista Roxana este logodita cu partenerul ei de viața, Calin Hagima, din…

- Andreea Ibacka este insarcinata pentru a doua oara, iar aceasta sarcina o face pur și simplu sa radieze. Care este secretul ei? Andreea și Cabral apar pe coperta revistei Unica de iulie – ediție in cadrul careia se regasește și un interviu exclusiv cu amandoi despre viața de cuplu, micuța Namiko și…

- Fiica cea mare a cuplului Bill si Melinda Gates, Jennifer Gates, in varsta de 25 de ani, a reacționat la vestea divorțului parinților ei. Dupa anunțul desparțirii, tanara de 25 de ani a scris pe Instagram ca familia ei „traverseaza o perioada dificila”, conform madame.lefigaro.fr. Citește…

- Oana Roman a implinit astazi 45 de ani și a ales sa iși serbeze ziua de naștere, departe de Romania, unde a plecat impreuna cu fiica ei, Isabela. Vedeta a ales ca destinație Egiptul și a postat pe contul de socializare imagini cu ea purtand costum de baie acoperit de un cardigan, alaturi de care a scris…