O reputata jurnalista de televiziune din Turcia, Sedef Kabas, a fost arestata, sambata, și plasata in detenție, pentru „insulta adusa președintelui" Recep Tayyip Erdogan. „Exista un proverb foarte celebru, care spune ca capul incoronat devine mai ințelept. Dar vedem ca nu este adevarat. Boul nu devine rege intrand in palat, ci palatul devine grajd", a […]