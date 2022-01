Stiri pe aceeasi tema

- „Ati inceput la propriu sa strigati sloganuri de razboi civil”, a scris Kilicdaroglu pe Twitter, miercuri dimineata. "Aceasta natiune nu va accepta asta. Nu va fi varsat sange pe strazi pentru ca dvs. si rudele dvs. sa puteti trai in palate", a adaugat liderul CHP.Erdogan a amenintat marti ca le va…

- Cel putin 25 de persoane au murit in decurs de cateva zile in Turcia, iar alte aproximativ 20 au fost spitalizate dupa ce au consumat alcool contrafacut, in mai multe provincii din tara, potrivit presei turce, informeaza News.ro . Potrivit postului Haberturk, sapte dintre aceste persoane au decedat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exprimat luni dorinta Ankarei de a dezvolta relatii 'fara nicio deosebire' cu tarile din Golf, inaintea plecarii intr-o vizita de doua zile in Qatar. Vom continua sa ne dezvoltam relatiile cu fratii nostri din Golf 'fara nicio deosebire' in cadrul intereselor…

- Politia din Turcia a gasit o bomba sub masina unui ofiter de politie, care urma sa faca parte din dispozitivul de securitate la un eveniment la care a participat presedintele Recep Tayyip Erdogan in estul Turciei, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu. Aparatul a fost observat…

- Turcia a pus in libertate cuplul de israelieni care fusese arestat sub acuzatia de spionaj pentru ca ar fi fotografiat resedinta presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul unei calatorii la Istanbul, au anuntat joi premierul israelian Naftali Bennett si ministrul sau de externe Yair Lapid, transmite…

- Dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre Ucraina si Turcia a contribuit la consolidarea fortelor armate ale celor doua tari, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentiile de presa Reuters si…

- Un cuplu israelian a fost arestat in Turcia pentru ca ar fi fotografiat o casa care ii apartine presedintelui Recep Tayyip Erdogan, potrivit unor surse israeliene citate de dpa. O purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe israelian a confirmat joi incidentul. Nu se stie ce casa a presedintelui…