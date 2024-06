Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare internațional olandez Rafael van der Vaart (41 de ani) a stat de vorba cu Gazeta Sporturilor, dupa aflarea optimilor de la Euro 2024. Acum analist TV, fostul mijlocaș al lui Real Madrid a explicat cum vede partida dintre Romania și Olanda. Van der Vaart este unul dintre cei mai importanți…

- In jur de 30.000 de suporteri romani sunt așteptați la meciul decisiv pentru calificarea in „optimi” cu Slovacia, din grupa E de la Euro 2024. Cu aproximativ o ora inainte de meci, „tricolorii” au intrat pe teren in aplauzele miilor de romani care se aflau in tribunele Franfurt Arena.Selecționerul Edward…

- Peste 40.000 de joburi au fost scoase in piața in ultima luna și jumatate, iar, dintre acestea, 16.000 se adresau candidaților care nu aveau niciun fel de experiența. Domeniile care au cea mai mare nevoie de acești candidați sunt retail, industria alimentara, servicii, call center / BPO, turism, transport…

- Parlamentul din Slovenia a aprobat marti un decret de recunoastere a statului Palestina , prin decizia in forta a coalitiei de guvernamant care a respins o motiune a opozitiei, transmite AFP. Decretul a fost aprobat cu 52 de voturi din 90, opozitia boicotand sesiunea. Slovenia anuntase joia trecuta…

- Pasapoartele electronice romanesti vor putea fi scanate direct la portile electronice automate din interiorul aeroporturilor din Noua Zeelanda incepand de luni, 27 mai, a informat Ambasada Romaniei in Australia, Noua Zeelanda si Insulele Pacificului de Sud intr-un comunicat de presa. De aceasta facilitate…

- „Exista tari care au (baterii) Patriot, iar ceea ce facem noi este sa continuam sa mobilizam aceste tari. Eu insumi am discutat cu liderii mai multor tari, chiar aici, in ultimele doua saptamani, pentru a-i incuraja sa furnizeze mai multe echipamente”, a spus Austin la o audiere in Camera Reprezentantilor.Oficialul…

- Dupa ce a condamnat miercuri „unda verde” data in ajun de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) pentru aderarea Kosovo la Consiliul Europei, Serbia a anuntat un exercitiu militar de amploare in apropierea frontierei kosovare pentru a „arata” ca nu se lasa „umilita”, relateaza EFE. „Vom…

- Juergen Klopp, antrenorul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, a recunoscut ca elevii sai au avut una dintre cele mai slabe evolutii de la debutul sezonului, joi seara, in meciul pierdut pe teren propriu in fata formatiei italiene Atalanta Bergamo (scor 0-3), din prima mansa a sferturilor de finala…