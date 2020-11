O CRONICĂ NECUNOSCUTĂ DIN VREMEA LUI MIHAI VITEAZUL: NURENBERG – 1603, DE HIERONIMUM ORTELIUM AUGUSTANUM In tezaurul de carte veche pe care l-a adapostit biserica voievodala „Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului s-a aflat acest volum, o cronica in limba germana gotica, care are 618 pagini, la care se adauga primele 26 file, (negasite, dar cu referire la ele) care indica titlul carții. Doar la final se specifica „s-a […] Articolul O CRONICA NECUNOSCUTA DIN VREMEA LUI MIHAI VITEAZUL: NURENBERG – 1603, DE HIERONIMUM ORTELIUM AUGUSTANUM apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

