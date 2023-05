O criză umanitară de proporții este pe cale să explodeze în Africa O criza umanitara de proporții este pe cale sa izbucneasca in Africa in condițiile in care sute de mii de sudanezi ar putea fugi peste granițe ca sa scape de razboi. Pana in prezent, peste 65.000 de oameni s-au refugiat in țarile vecine Sudanului, potrivit CNBC. Conflictul dintre forțele armate sudaneze și Forțele de Sprijin Rapid (RSF) a intrat luni in cea de-a 24-a zi, dupa ce un nou armistițiu a fost anulat. Luptele violente ingreuneaza acordarea de ajutor umanitar locuitorilor. CITESTE SI I-a devenit obsesie! Singura intrebare pe care copilul care și-a ucis colegii in Serbia le-o pune… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI I-a devenit obsesie! Singura intrebare pe care copilul care și-a ucis colegii inle-o pune…

Stiri pe aceeasi tema

- Luptele din Sudan au continuat, duminica, in timp ce emisarii armatei si luptatorii paramilitari nu au dat niciun indiciu cu privire la negocierile de incetare a focului pe care le poarta in Arabia Saudita, relateaza AFP. Ca in fiecare zi de la 15 aprilie, luptele nu contenesc la Khartoum, unde cei…

- Luptele dintre armata si o forta paramilitara rivala continuau, desi vineri fusese anuntata prelungirea cu 72 de ore a unui armistitiu. Blindatele, aviatia si artileria erau in actiune atat la Khartoum, cat si in orasele vecine Bahri si Ombdurman, relateaza Reuters preluata de Agerpres.Armata si gruparea…

- Luptele au continuat miercuri (19 aprilie) in Sudan, in capitala Khartoum, in ciuda incetarii focului care a fost anunțata atat de armata, cat și de forțele paramilitare de sprijin rapid, au declarat pentru Reuters doi martori oculari din zone separate. Acordul de incetare a focului de, 24 de ore, trebuia…

- Ambasadorul UE in Sudan, Aidan O’Hara, nu a fost „grav ranit” dupa ce locuința sa din capitala Khartoum a fost luata cu asalt, a confirmat ministrul irlandez de externe Micheal Martin, care a descris atacul drept o „incalcare grava a obligațiilor de a proteja diplomații”, relateaza BBC . Kharoum a fost…

- Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite (World Food Programme – WFP) a anunțat duminica, 16 aprilie, ca și-a intrerupt temporar toate operațiunile din Sudan dupa ce trei dintre angajații sai au fost uciși in confruntarile dintre armata sudaneza și gruparea paramilitara Forțele de Sprijin Rapid…

- ”In timp ce analizam evolutia situatiei de securitate, suntem fortati sa oprim temporar toate operatiunile din Sudan. WFP se angajeaza sa ajute poporul sudanez care se confrunta cu o insecuritate alimentara grava, dar nu ne putem face munca de salvare daca siguranta si securitatea echipelor si partenerilor…

- Conflictul sangeros care a izbucnit sambata in Sudan este rezultatul unei lupte pentru putere in interiorul regimului militar care conduce țara din 2021 și care ezita sa permita o tranziție catre conducerea civila, scriu BBC News și The Guardian. „Oamenii din Sudan vor democrație, dar nu cred ca vreunul…

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii…