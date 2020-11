Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce nu s-a facut cvorum pentru votarea moțiunii de cenzura in Parlament impotriva Guvernului pe care il conduce, premierul Ludovic Orban a oferit primele declarații."Repet ce am mai spus, este o moțiune de cenzura in afara cadrului constituțional. Guvernul a sesizat CCR și așteptam pronunțarea.…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate si voteaza luni, de la ora 14.00, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, initiata de 205 senatori si deputati. In afara de PSD, Pro Romania si ALDE au anuntat ca voteaza ”pentru”, iar USR si PNL nu participa la vot. UDMR a precizat…

- Parlamentul dezbate și voteaza luni moțiunea de cenzura depusa de PSD. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea ședinței, situația este incerta în ceea ce privește succesul sau eșecul demersului inițiat de social-democrați. Pe hârtie, PSD, alaturi de PRO România și ALDE, are voturile…

- "Ludovic Orban incearca in continuare sa ii minta pe romani cu privire la motivele pentru care nu au fost majorate pensiile, salariile și alocațiile. Totul doar propaganda și nimic altceva. Dupa ce le-a spus tot anul profesorilor ca le va majora salariile de la 1 septembrie, Orban vine și…

- Prezenta starurilor in campania electorala, cu statut de candidati, transfera responsabilitatea de pe umerii alesilor locali de buna credinta pe umerii liderilor de partid. Pentru eventualele rezultate slabe obtinute de candidatii PNL la primarii si consilii judetene o parte din responsabilitate ii…

- Deputatul Pro Romania Mihaela Hunca, care detine si functia de coordonator al organizatiei judetene Botosani, a declarat, vineri, ca toti parlamentarii partidului vor vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, transmite agerpres.ro. Ea a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca votul in favoarea…

- PNL depune azi la CCR sesizare privind conflictul juridic dintre guvern si parlament pe tema moțiunii de cenzura. Liberalii urmeaza sa depuna astazi o sesizare la CCR, sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre guvern si parlament, deoarece PSD a depus motiunea de cenzura in vacanta…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, a declarat, joi, la Romania TV, ca parlamentarii partidului pe care-l conduce vor vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban si, in cazul in care va trece, va sustine varianta unui premier independent politic "care sa nu candideze la alegeri". De asemenea,…