O criză de cipuri lovește din plin piața produselor smart. Urmează scumpirile Producatorii de mașini și dispozitive electronice, de la televizoare la smartphone-uri, trag un semnal de alarma cu privire la lipsa globala de cipuri, care provoaca intarzieri in producție, in timp ce piața dadea semne de revenire din criza coronavirusului, relateaza Reuters. Problema are mai multe cauze, spun executivii din industrie și analiștii, inclusiv achiziționarea in […] The post O criza de cipuri lovește din plin piața produselor smart. Urmeaza scumpirile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania ar trebui sa obțina imunitatea turmei impotriva COVID-19 pana la sfarșitul verii 2021 daca sunt vaccinați suficient de mulți oameni pana atunci, a declarat ministrul sanatații intr-un interviu publicat duminica și citat de Reuters. Salvador Illa a declarat ca un program de vaccinare va incepe…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 din Statele Unite a atins un alt record saptamana trecuta, crescand cu 18% la peste 575.000, in timp ce decesele au crescut cu 3%, potrivit unei analize a Reuters a rapoartelor de stat și federale, relateaza Reuters. Numarul de cazuri noi raportate in fiecare saptamana…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat duminica o noua stare de urgența intr-un efort de a reduce infecțiile cu coronavirus in creștere, impunand restricții locale pe timp de noapte și interzicand calatoriile intre regiuni in anumite cazuri, anunța Reuters. Starea de urgența va avea nevoie de aprobarea…

- In plina criza economica și sociala, care a dus la inchiderea de zecii de mii de locuri de munca, in sistemul public angajarile pe salarii frumoase continua. La Secretariatul General al Guvernului (SGG), condus de Antonel Tanase, criza nu se simte. Daca in octombrie 2019 Guvernul Dancila lasa mostenire…

- Norvegia va oferi vaccinul impotriva COVID-19 gratuit cetatenilor sai, acesta urmand sa fie inclus in programul national de vaccinare, a anuntat marti guvernul de la Oslo, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. ”Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat luni ca s-a plasat in izolare, dupa ce s-a aflat in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, relateaza Reuters. ”Am fost informata ca am participat la o reuniune, marti, la care asistat o persoana care a fost testata ieri (duminica)…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, rezultatele unei emisiuni de titluri de stat pe pagina proprie de Facebook, inainte ca rezultatele licitației sa fie anunțate oficial de catre BNR, ori de catre Ministerul Finanțelor, sau ca datele sa fie transmise prin intermediul portalurilor Bloomberg…