O crimă declanșează cruciada albigenzilor (1208) Albigenzi era o secta crestina rigorista si antiecleziastica, aparuta in sudul Frantei, in orasul Albi (lat. Albigenses), datand din sec. XII. Dintre toate persecuțiile crude și lipsite de noima comise in numele religiei, puține au fost atat de feroce precum cruciada Bisericii medievale impotriva catarilor din sud-vestul Franței, declanșata in aceasta zi de uciderea reprezentantului […] The post O crima declanșeaza cruciada albigenzilor (1208) first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

