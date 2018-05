Stiri pe aceeasi tema

- Daca credeați ca cei prezenți la nunta regala au plecat acasa cu mana goala, va inșelați! Meghan și Harry au fost foarte generoși cu cei care le-au fost aproape in ziua cea mare și au avut grija sa le daruiasca lucrurile care sa le aminteasca de nunta lor. Astfel, cei care au urmarit nunta regala…

- In cazul altor nunți regale, recepția de dupa ceremonia religioasa se petrecea cu ușile inchise. Nu așa au stat lucrurile in cazul recepției organizate de Charles pentru tinerii casatoriți. Starurile de la Hollywood și personalitațile lumii au luat cu asalt petrecerea, iar postarile in social media…

- Familia Regala Britanica le multumeste, public, tuturor celor care au venit la Windsor, sa le fie alaturi lui Meghan si Harry. Si nu numai lor, pentru ca britanicii, dar si monarhisti din toata lumea, au organizat multe petreceri.

- Din nou, designerul roman se face remarcata la unul dintre cele mai prestigioase evenimente. Iata cum arata si cat costa rochia MLH care a facut senzatie printre invitatii nuntii regale. Foto: Instagram Una dintre cele mai colorate, dar si mai admirate tinute de la nunta Printului Harry cu Meghan Markle…

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, care, sambata, se casatoreste cu printul Harry, este o creatie a aclamatului designer britanic Clare Waight Keller, care, anul trecut, a devenit prima femeie director artistic al casei de moda franceze Givenchy.

- Noi detalii legate de nunta regala ies la iveala. Astazi, reprezentanții familiei regale au dezvaluit și cum vor arata verighetele pe care Meghan și Harry le vor purta dupa nunta. Sunt doua bijuterii speciale create de Cleave and Company. Este o nunta regala, așa ca cei doi miri nu pot avea doua inele…

- Ceaiul servit intr-un autobuz special, in cadrul initiativei "Royal Tea Bus Tour", este insotit de dulciuri si pateuri inspirate din bucataria britanica si cea americana, relateaza online ziarul spaniol La Va...

- Sunt patrule in centrul localitatii, iar magazinele de suveniruri au cumparatori din toata lumea. In febra pregatirilor au intrat si casele de pariuri, care tranzactioneaza, spre exemplu, culoarea palariei Reginei la nunta lui Harry cu Meghan. Turisti din intreaga lume sosesc zilnic cu trenul. Drumurile…