Stiri pe aceeasi tema

- Administratia locala a orasului spaniol Gijon a anulat o corida organizata anual de mai bine de un secol, dupa ce doi tauri ucisi in cursul saptamanii purtau numele de „Feminist” si „Nigerian”.

- Primarul orașului spaniol Gijon, socialista Ana Gonzalez, a anunțat anularea coridei in oraș, datorita faptului ca numele taurilor care au participat in ultimele lupte sint inacceptabile, in opinia ei, transmite agenția Europe Press. Luptele cu tauri, care ar putea fi ultimele pentru Gijon, au avut…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o casa in Rusu Bargaului. O bunicuța și-a vazut casa facuta scrum, din temelii. O ajutam cu un acoperiș deasupra capului?!? E vineri, 30 iulie 2021, puțin inainte de ora 09.00. Suna alarma și printr-un apel la 112 pompierii sunt chemați de urgența in Rusu Bargaului.…

- Un nou studiu sugereaza ca Omul de Neanderthal ar fi fost mult mai apropiat de speciile preistorice ale omului modern de cat se credea pana acum. Ipoteza se bazeaza pe studierea desenelor rupestre din peșterile din Spania.

- Primaria Municipiului Bistrița a postat un anunț imbucurator! Orașul nostru a intrat in ultima etapa a premiilor europene, in cadrul unei competiții care dorește sa scoata in evidența orașele care arata calea spre reziliența și sustenabilitate! Primaria municipiului Bistrița, prin Direcția Integrare…

- Guvernul de la Paris recomanda francezilor sa evite sa plece in vacanta in Spania si Portugalia, din cauza riscului major legat de varianta Delta. In doar o saptamana, incidenta la nivel național s-a dublat in Spania.

- O avarie la reteaua de apa s-a produs luni in Piata IC Dragan. Pentru ca apa tasnea din pamant, angajatii Meridian 22 au fost nevoiti sa sape o groapa in zona pietonala pentru a remedia problema ivita. Administratia condusa de Francisc Boldea si atat de laudata de actualul presedinte interimar al PSD…

- Airly, compania care se ocupa de monitorizarea calitații aerului, a publicat astazi analiza lunara cu privire la poluarea aerului in orașele din Europa, care clasifica orașele pe baza gradului de poluare a aerului, masurat prin nivelurile de PM10 (particule in suspensie) și NO2 (dioxid de azot). In…