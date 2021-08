Stiri pe aceeasi tema

- Administratia locala a orasului spaniol Gijon a interzis organizarea unei coride desfasurate anual de mai bine de un secol, dupa ce doi tauri ucisi in ultimele zile purtau numele de „Feminist” si „Nigerian”.

- Primarul orașului spaniol Gijon, socialista Ana Gonzalez, a anunțat anularea coridei in oraș, datorita faptului ca numele taurilor care au participat in ultimele lupte sint inacceptabile, in opinia ei, transmite agenția Europe Press. Luptele cu tauri, care ar putea fi ultimele pentru Gijon, au avut…

- Lucrarile de constructii au inregistrat au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu comparativ cu perioada similara din 2020, cele mai semnificative cresteri fiind in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o casa in Rusu Bargaului. O bunicuța și-a vazut casa facuta scrum, din temelii. O ajutam cu un acoperiș deasupra capului?!? E vineri, 30 iulie 2021, puțin inainte de ora 09.00. Suna alarma și printr-un apel la 112 pompierii sunt chemați de urgența in Rusu Bargaului.…

- Clubul Real Madrid a anunțat luni ca a ajuns la un acord cu portarul belgian Thibaut Curtois pentru prelungirea contractului acestuia pâna în 2026.Courtois, care a semnat cu Real pâna la data de 30 iunie 2026, a primit la semnarea noii întelegeri un tricou cu numele sau si…

- Un nou studiu sugereaza ca Omul de Neanderthal ar fi fost mult mai apropiat de speciile preistorice ale omului modern de cat se credea pana acum. Ipoteza se bazeaza pe studierea desenelor rupestre din peșterile din Spania.

- O avarie la reteaua de apa s-a produs luni in Piata IC Dragan. Pentru ca apa tasnea din pamant, angajatii Meridian 22 au fost nevoiti sa sape o groapa in zona pietonala pentru a remedia problema ivita. Administratia condusa de Francisc Boldea si atat de laudata de actualul presedinte interimar al PSD…

- Airly, compania care se ocupa de monitorizarea calitații aerului, a publicat astazi analiza lunara cu privire la poluarea aerului in orașele din Europa, care clasifica orașele pe baza gradului de poluare a aerului, masurat prin nivelurile de PM10 (particule in suspensie) și NO2 (dioxid de azot). In…