- O minora in varsta de 15 ani, din satul Vizantea Razaseasca, comuna Vizantea-Livezi, este cautata de politisti dupa ce familia acesteia a sesizat faptul ca a plecat voluntar de acasa, in cursul noptii de vineri spre sambata, fara a mai reveni la domiciliu, informeaza reprezentantii Inspectoratului de…

- SIMION MARILENA, in varsta de 79 de ani – plecata voluntar de la un centru pentru persoane varstnice din municipiul Cluj-Napoca este cautata in continuare de polițiști. In cadrul verificarilor derulate acesta a fost observata la data de 10 aprilie a.c., in jurul orei 22.00, pe peronul garii din municipiul…

- Cautarile pentru tanara de 25 de ani care a disparut luna trecuta au fost reluate. Polițiști de la Investigații Criminale, voluntari cu vehicule 4x4 și Asociația Cainilor Utilitari au continuat sa rascoleasca padurea Dumbrava, de la marginea Sibiului. In urma cu doua saptamani, in alta zona a padurii,…

- Studenta din Sibiu disparuta la inceputul lunii trecute este de negasit. Nimeni nu știe ce s-a intamplat cu tanara din data de 8 februarie, cand a fost vazuta ultima oara. In ciuda cautarilor disperate, nimic nu pare sa ii duca pe anchetatori pe urmele fetei.

- O tanara in varsta de 14 ani, data disparuta miercuri dimineata din satul tulcean Mahmudia, a fost gasita duminica dimineata, in Gara de Nord din Timisoara, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Tulcea. Adolescenta a fost gasita cu sprijinul politistilor timisoreni si urmeaza sa fie dusa la un…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, impreuna cu jandarmi, pompieri și voluntari cauta o minora de 14 de ani, care in noaptea de 28 februarie a.c spre 1 martie, a plecat de acasa , din localitatea Mahmudia și nu a mai revenit pana in prezent.Au fost efectuate cautari cu efective…

- O fata in varsta de 14 ani, disparuta de trei zile dintr-o localitate tulceana, este cautata de politisti, pompieri, jandarmi, iar la aceasta actiune sunt folositi si caini de urma si o drona, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Poliția a fost sesizata despre dispariția unei minore din sectorul Botanica al capitalei. Fetița de 7 ani impreuna cu bunelul, originari din satul Costești, raionul Ialoveni, au mers la Gradina Zoologica. La un moment dat barbatul a observat ca fata a disparut și a anunțat imediat oamenii legii.