Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 13 ani a fost data disparuta, vineri seara, dupa ce aplecat sa se plimbe in padurea din jurul Manastirii Bratienilor, din Stefanesti, judetul Valcea, si nu a mai revenit. "Politistii din cadrul Politiei Orasului Stefanesti desfasoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la disparitia minorei…

- Lucian Bode, ministru de Interne și secretar general al PNL, a declarat vineri la Digi24 ca polițiștii care participau la misiunea de salvare a fetiței de cinci ani sechestrate de tatal sau in locuința lor din Chiajna au avut parte de mai multe momente tensionate. Bode spune ca barbatul amenința la…

- Poliția din Gaești este in alerta! Oamenii legii cauta de zor o minora de 13 ani, Petre Paraschiva, care a plecat de la școala intr-o direcție necunoscuta, fara a mai reveni in centrul de plasament, unde era beneficiara. Dispariția copilei a fost anunțata marți dupa-amiaza. „La dat de 2 mai a.c., polițiștii…

- La data de 29 aprilie a.c., in jurul orei 23.15, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Apostolache au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca fiul sau, NICOLAE CLAUDIU IONUȚ, in varsta de 13 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in cursul zilei, in jurul orei 13.30 și nu…

- Copila a fost gasita fara suflare, intr-un sac de gunoi, in localitatea Rambervillers, din nord-estul Franței.Mama ei povestește ca a dus-o intr-o piața de langa casa pentru a se juca. Dar pentru ca nu au gasit pe nimeni la locul de joaca, s-au intors acasa. Femeia spune ca a lasat-o pe fetița pe treptele…

- Peste 2.000 de elevi au vizitat, in aceasta saptamana, subunitațile ISU din Botoșani, Dorohoi, Saveni și Ștefanești. Insoțiți de cadrele didactice, parinți sau bunici, copiii au trecut, pe rand, pe la toate atelierele amenajate, fiind dornici sa afle cat mai multe informații despre activitatea pompierilor.

- O copila de 8 ani din satul Bravicea, raionul Calarași, a fost gasita moarta intr-un bazin acvatic, relateaza Poliția. Tragicul incident s-a intamplat miercuri 1 martie. In jurul orei 18:30, polițiștii din Calarași au fost sesizați de parinții fetiței, care au declarat ca minora este de negasit. Imediat…