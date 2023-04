Stiri pe aceeasi tema

- Poliția solicita ajutorul comunitații pentru a stabili locul aflarii unei minore de 15 ani, domiciliate in comuna Sarata-Galbena, Hincești. Copila ar fi plecat de acasa la data de 13 martie, intr-o direcție necunoscuta, și pina in prezent nu se cunoaște locul aflarii acesteia, transmite realitatea.…

- Denisa, fetita in varsta de 14 ani disparuta intr-o padure din Mahmudia, dupa ce ar fi plecat sa refaca un traseu din povestea "Pisicile Razboinice", a fost gasita.Fetita a disparut in dimineata zilei de 1 martie, dupa ce a luat de acasa suma de 200 de lei si le-a lasat rudelor o scrisoare. Potrivit…

- Fata de 14 ani din judetul Tulcea care a plecat de acasa acum cinci zile a fost gasita nevatamata sambata dimineata tocmai in celalalt capat al tarii, in gara Timisoara de Nord, informeaza TVR. Fata lasase familiei un bilet in care anunta ca a planuit de mai multa vreme plecarea pentru ca voia sa refaca…

- UPDATE Minora de 15 ani, disparuta in ziua de 22 februarie a.c., a fost gasita de polițiști, in Beceni. Din primele verificari a reieșit ca minora nu ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Mulțumim tuturor celor care s-au mobilizat și ne-au sprijinit in activitațile de cautare!” , a transmis Biroul…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o minora de 13 de ani, din Tarlișua care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. Ieri, 8 ianuarie,…