Un tanar de 24 de ani din Parva a ajuns dupa gratii, fiind cercetat pentru pornografie infantila, harțuire și șantaj. Acesta a terorizat o copila cu care avusese o relație. Adolescenta s-a trezit inclusiv cu filmulețe explicite cu ea circuland pe rețelele de socializare. Tanarul de 24 de ani din Parva și-a terorizat fosta iubita minora, in cursul anului trecut. Acesta ar fi urmarit-o, amenințat-o și șantajat-o in repetate randuri. Mai mult, copila s-a trezit și cu filmari explicite cu ea circuland pe rețelele de socializare: „Din cercetarile efectuate pana in prezent, a reieșit ca, in cursul anului…