Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de locuitori ai Uniunii Europene au primit o doza de vaccin impotriva COVID-19. Danezii, germanii si italienii sunt pe primele locuri, potrivit unui bilant stabilit miercuri de AFP. De la inceputul campaniei de vaccinare in UE, la sfarsitul lunii decembrie, cel putin 1,1 milioane de…

- Replicandu-se, coronavirusul sufera mutatii. Iar uneori, cand creeaza o noua copie a ARN-ului sau, face greșeli. In ciuda faptului ca exista un sistem eficient de „corectura”, pot exista mereu mici scapari. „Facand un calcul grosolan, sa presupunem ca face o mutație pentru fiecare persoana pe care o…

- In timp ce acordul comercial incheiat joi stabileste regulile pentru industrii precum pescuitul si agricultura, acesta nu acopera sectorul financiar, care este mult mai mare si mai influent. Au existat sperante ca acordul comercial va deschide calea unui acces mai mare al industriei financiare britanice…

- David Fuller, 66 de ani, este acuzat ca in 1987 a savarșit celebrele „Crime in pat”. Doua tinere si-au pierdut atunci viata. Barbatul a fost arestat preventiv si urmeaza ca saptamana viitoare sa fie dus in fața magistraților, potrivit Mirror.Incatusat, batranul din Heathfield, East Sussex, s-a prezentat…

- Cantareata britanica regreta acum faptul ca a incalcat regulile de izolare impuse in Marea Britanie pentru a da o petrecere de ziua ei de nastere, a informat The Guardian. Rita Ora a implinit 30 de ani si a participat, sambata, 28 noiembrie, la o petrecere intr-un restaurant din vestul Londrei.Rita…

- Un cap de marmura reprezentand un fragment al zeului grec Hermes – zeul comerțului, zborului și al hoților – care dateaza din sec. III i.H., a fost descoperit vineri, din greșeala, sub o strada din Atena. Piesa a fost descoperita in centrul Atenei, in timpul sapaturilor la sistemul de canalizare, la…

- Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacurile care au avut loc ieri noapte la Viena și in care cel puțin 4 persoane au murit iar alte 15 au fost ranite, unele fiind in stare grava, fara insa ca aceasta organizație sa aduca dovezi care sa ii susțina afirmațiile. In momentul atacului de ieri…

- Un tanar a murit marți noaptea in Vaslui, dupa ce a intrat sub un camion cu 180 km/h. Tanarul conducea un autoturism de teren și pompierii l-au scos din mașina abia dupa o ora, scrie Adevarul.Accidentul violent a avut loc pe DN 24, pe raza localitatii Valeni din judetul Vaslui. Tanarul conducea un autoturism…