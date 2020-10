Un volum rar din anul 1623, care a reunit pentru prima data piesele de teatru scrise de dramaturgul William Shakespeare, a fost vandut miercuri cu pretul record de 9,97 milioane de dolari, au anuntat reprezentantii filialei din New York a casei de licitatii Christie's, citati de Reuters.

Foto: (c) Carlo Allegri /REUTERS

Volumul "First Folio" contine 36 dintre piesele lui Shakespeare, iar copia vanduta miercuri este una dintre cele sase cunoscute ale acestei colectii si care se afla in posesia unor colectionari privati. Volumul avea un pret estimativ cuprins in intervalul…