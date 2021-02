Stiri pe aceeasi tema

- Machine Gun Kelly și Megan Fox formeaza un cuplu de ceva timp, aceștia neferindu-se de ochii ageri ai presei. Machine Gun Kelly a publicat o serie de fotografii și filmari din intimitatea cuplului, prezentand și o fotografie in care apare un obiect sferic, cu o pata roșie. „Port la gat sangele tau„,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, insista ca țara sa nu poate accepta clauza privind respectarea statului de drept atașata bugetului Uniunii Europene și fondului de redresare economica. Cele doua probleme trebuie tratate separat, a spus el, potrivit Reuters. Declarația vine dupa ce Polonia a venit cu…

- Doua vaccinuri anti-coronavirus ar putea fi disponibile in SUA inainte de Craciun, declara secretarul american al sanatatii, Alex Azar. Declarația vine dupa ce Moderna Inc a devenit al doilea producator...

- Megan Fox este hotarata sa divorțeze de Brian Austin Green, dupa o casnicie de 10 ani, o relație de 16 și trei copii impreuna. Actrița a luat decizia desparțirii la scurt timp dupa ce a aparut in public cu noul iubit, la gala American Music Awards de duminica. Megan Fox, in varsta de 34 de ani, divorteaza…

- "Daca ma uit pe cifrele zilnice, mortalitatea, care este in creștere și pe care o vedem și noi ca a crescut la un nivel ingrijorator, inclusiv la pacienții internați, ceea ce inseamna ca formele ...

- „Orban, știi de ce parcarile supermaketurilor sunt pline și piețele goale?! Pentru ca in strada, acolo unde ați izgonit voi producatorii romani, sunt 3 grade la ora asta, incapabililor!!!! Deschideți piețele! Legea votata de PSD in Parlament trebuie promulgata urgent!!!!'', a scris Marcel Ciolacu pe…

- Jurnalistul și prezentatorul TV rus, Vladimir Soloviev, este convins ca "Rusia ar distruge flota NATO in Marea Neagra in cazul unui conflict cu Alianța Nord-Atlantica", a declarat acesta, citat de Argumenti.ru. Declarația corespunzatoare a fost facuta in direct, pe postul „Rusia 1”, in cadrul unui program…