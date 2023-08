Stiri pe aceeasi tema

- O construcție din lemn, parte a unui proiect transfrontalier derulat de Consiliul Județean Vaslui, prin care se dorește valorificarea potențialului turistic al locului unde Ștefan cel Mare a caștigat batalia de la Podul Inalt, s-a prabușit in noaptea de 25 iulie. Investiția in valoare de 1,6 milioane…

- Actorul Razvan Oprea, unul dintre inițiatorii ADPD - „Asociația Dinamoviști pentru Dinamo”, practic primul proiect socios aparut in Ștefan cel Mare, defunct astazi, a avut o reacție neiertatoare la GSP Live la adresa celor din Peluza Catalin Hildan. Batalia pentru putere pare sa fie un veritabil laitmotiv…

- Uniunea Europeana (UE), prin intermediul CINEA, va acorda Renovatio e-charge un grant de 9,5 milioane de euro pentru construcția in Romania a unui numar de 242 de noi stații de incarcare de mare putere pentru mașini electrice. Astfel, Agenția Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura și Mediu…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident petrecut in localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, in dreptul Statuii Ecvestre «Ștefan cel Mare». La fața locului s-au deplasat doua ambulanțe și o autospeciala de descarcerare. In accident au fost implicate…

- Alerta in satul Urseiu, comuna Vișinești, marți dupa-amiaza! Un incendiu puternic a cuprins o construcție a unei gospodarii. La sosirea echipajelor de intervenție aceștia au constatat faptul ca incendiul se manifesta la o anexa gospodareasca pe o suprafața de circa 50 de metri patrați, potrivit ISU…

- Producatorul de cosmetice Farmec din Cluj-Napoca anunța o investiție de 40 milioane euro intr-o fabrica noua la Apahida, unde urmeaza sa fie mutata intreaga producție. La acest moment, cea mai mare parte a producției este realizata in fabrica situata in apropierea zonei centrale a municipiului Cluj-Napoca.…