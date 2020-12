Stiri pe aceeasi tema

- Locul venerabilului Aurel Vainer (89 ani) a fost luat de Silviu Wexler Vreme de doua zile, (25-26 noiembrie 2020), la Palatul Parlamentului, s-au desfașurat alegerile pentru funcțiile de conducere ale Federației Comunitaților Evreiești din Romania. Dupa doua cadențe prezidențiale, dr. Aurel Vainer,…

- Liderii PNL se pregatesc pentru o negociere dura cu Alianta USR PLUS, desi ar fi preferat sa faca majoritate cu PMP si UDMR. Miza PNL e sa termine pe primul loc la alegeri, astfel incat sa-l impuna pe Ludovic Orban in fruntea guvernului. Klaus Iohannis vrea o majoritate cat mai stabila

- Liderii UDMR au discuții interne pentru intrarea la guvernare alaturi de PNL. Se pare ca aceștia vor cere trei ministere: Cultura, Mediu si Sanatate și mai multe functii de prefect si secretar de stat. Ultima data, UDMR a fost la guvernare in 2014, in Guvernul Ponta.Doi ani mai tarziu, maghiarii au…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, de ce la cinci ani de la tragedia din clubul Colectiv, inca trebuie trimisi in afara tarii pacientii cu arsuri, desi in acest interval au fost si doua guverne girate de presedinte (Ciolos si Orban). "Acest guvern este interimar,…

- CHIȘINAU, 9 nov - Sputnik. Potrivit declarației oficiale a PDM, miniștrii care au ocupat funcții in Guvern sunt profesioniști care au muncit din greu in timpul crizei pandemice. © Sputnik / Rodion ProcaAm putea avea alegeri parlamentare anticipate – Expert Partidul Democrat a decis sa-și…

- Alin Iulian Tucmeanu, directorul adjunct al Autoritatii Rutiere Romane (ARR), este urmarit penal și a fost plasat sub control judiciar de catre DNA, care il acuza ca nu a demisionat din functie, desi a fost condamnat definitiv pentru complicitate la date de mita. De asemenea, avea si interdictia de…

- Comitetul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) a suspendat activitatea centrelor expoziționale din Timiș, dupa ce județul a ajuns la o rata de infectare cu SARS-Cov2 de 3,61 la mia de locuitori. In plus fața de masurile luate pana in prezent, astazi s-a dispus suspendarea activitații…

- Grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente, G20, planifica un set de masuri globale privind impozitarea multinationalelor. Miniștrii de Finanțe din cadrul grupului se vor reuni saptamana aceasta pentru...