Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai curtati barbati din showbiz. Cum ceilalti doi chefi, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu, sunt casatoriti, toate concurentele singure care vin la "Chefi la Cutite" sunt atrase de simpaticul chef.

- CHEFI LA CUTITE. Advani Tushar are 17 ani si a venit in Romania la facultate, el fiind student la Turism. A inceput școala la patru ani și jumatate, cunoaște șase limbi straine și vede in Romania o a doua casa, deși a crescut intr-o cultura cu totul și cu totul diferita. Tatal sau se afla in Romania…

- Cea mai iubita emisiune culinara revine pe Antena 1 din 9 aprilie cu cel de-al cincelea sezon, un sezon „de poveste”, ce va dezvalui experiențele, dar și motivațiile fiecarui concurent. In spatele farfuriilor...

- Etapa jurizarilor pe nevazute a celui de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite” este in toi, iar in fața mesei de jurizare iși fac apariția printre cei mai inediți concurenți de pana acum.

- Cea mai iubita emisiune culinara, ,,Chefi la cuțite”, a inceput deja filmarile pentru cel de-al cincelea sezon, unde sute de concurenți se lupta la bancurile de lucru pentru un ,,pașaport” catre urmatoarea etapa.

- Angie, cunoscuta drept Bad Angie de la emisiunea „Chefi la cuțite”, a povestit despre un teribil accident pe care l-a suferit. Angie Moisescu, supranumita Bad Angie și cunoscuta de la emisiunea „Chefi la cuțite” , a fost invitata la emisiunea „Rai da’ Buni”, de la Antena Stars, acolo unde a facut dezvaluiri…