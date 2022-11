Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul lui Xi, scrie site-ul european Politico, vine la puțin peste o luna dupa ce Putin a amenințat Ucraina cu un atac nuclear, in ceea ce analiștii și oficialii au interpretat drept o reacție la infrangerile suferite de Rusia pe campul de lupta.Liderul chinez Xi Jinping a formulat vineri cea…

- „Nu am o temperatura exagerat de mare in casa, nici temperatura apei calde nu este foarte mare. Electricitatea se folosește atunci cand chiar trebuie și nu ca sa iluminam gradina etc.”. Cam acestea sunt, pe scurt, invațaturile președintelui nostru, Klaus Iohannis , catre noi, supușii care ne gandim…

- Guvernul german iși indeamna cetațenii cum sa economiseasca energia electrica, apa și caldura pentru ca Germania sa treaca cu bine peste sezonul rece, avand in vedere extinderea rationalizarii pana in 2024.

- Institutul Economic German (German Economic Institute – IW) a avertizat marti ca Germania se indreapta spre recesiune, urmand sa inregistreze anul acesta o crestere a PIB-ului de numai 1,25%, pentru ca anul viitor PIB-ul sa scada cu 1,75%, consemneaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ”Totul indica…

- Energia electrica a ajuns atat de scumpa, peste tot in lume, incat pana și o parte dintre locuitorii Germaniei nu-și mai permit luxul de a plati factura la energie. 15% dintre nemți traiesc fara curent electric și fara caldura, atat de necesara pe timpul iernii. In fiecare an, in Germania, sute de mii…

- Doriti sa va schimbati modalitatea de termoficare a locuintei, insa oscilati intre mai multe variante? Desi parerile sunt impartite, trebuie sa stiti ca incalzirea in pardoseala ramane o optiune foarte convenabila, prin care puteti sa va incalziti casa in mod cat mai eficient. In primul rand, este vorba…

- ”Preturile de consum in luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022 au crescut cu 0,6%. Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,6%. Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%”, indica datele furnizate de…

- Lipsa de reacție a autoritaților in fața inchiderii marilor companii consumatoare de gaze din Romania confirma, de fapt, rolul țarii noastre in planul de urgența emis de șefa Comisiei Europene, prin care țarile cu un consum mai mic de gaze trebuie sa sara in ajutorul statelor dezvoltate din UE. Ultimul…