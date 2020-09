Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Bara din judetul Timis a fost inclusa in scenariul roșu pentru deschiderea școlii, desi nu exista niciun bolnav de COVID-19. In statistici apar trei persoane infectate, care insa locuiesc la 30 de kilometri distanta. Prefectul judetului spune ca va reanaliza situatia.

- Ministerul Sanatatii a publicat incidenta cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori pe fiecare localitate in parte. Singura localitate din judetul Timis inclusa in scenariul rosu, cu un indice de 6,43 la 1.000 de locuitori a fost incadrata in acest scenariu dintr-o eroare.

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș prin Institutul Național de Statistica INS a anunțat rata incidenței cumulate de transmitere a COVID-19, pentru fiecare localitate. Dupa aceste date vor stabili scenariul dupa care va incepe școala. Criteriul epidemiologic in baza caruia unitațile/instituțiile…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, scenariile dupa care vor fi aplicate restricții in noul an școlar preuniversitar, care va incepe pe 14 septembrie. Potrivit președintelui, majoritatea elevilor vor merge fizic la școala, dar decizia se va lua, la propunerea școlii, a inspectoratului școlar…

- Au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 1.284 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, din care 66 in Timiș, și 15 decese. Au murit 12 barbați și 3 femei din Argeș, Bacau, Brașov, Buzau, Calarași, Constanța, Gorj, Olt. Romania a ajuns la confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate…

- Alți patru noi pacienți infectați cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, au fost raportați de Grupul de Comunicare Strategica, la nivelul județului Timiș. Pe plan național, numarul imbolnavirilor a crescut cu 250 fața de ieri. Pana astazi, 6 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 29.223 de…

- Cinci noi pacienți cu coronavirus au fost confirmați in ultimele 24 de ore pe raza județului Timiș, potrivit celei mai recente raportari facuta de Grupul de Comunicare Strategica. La nivel național, in același interval de timp au fost inregistrate alte 450 de noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi,…