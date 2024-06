Stiri pe aceeasi tema

- In pitorescul oraș Sambuca di Sicilia, care se afla pe insula Sicilia (Italia), s-au scos la licitație mai multe case abandonate pentru doar 3 dolari. Totuși, exista o nuanța in aceasta afacere, scrie The Sun. Oficialii locali au pus la cale o schema, grație careia oameni din toata lumea vin de ani…

- Suprafata totala a terenurilor este de 201.900 mp Terenurile vor putea fi vandute catre una sau mai multe persoane fizice sau juridice Pretul pentru terenuri nu va putea fi mai mic de 4.800.000 de euro, chiar si in cazul in care terenurile sunt degradate, au servituti urbanistice, sunt trasate de utilitati…

- Condiții de oraș, la sat? Se poate! O demonstreaza primarul comunei Maieru, Vasile Borș, care s-a incapațanat in ultimii ani sa ofere condiții de urban, in rural. Acesta spune ca peste inca 4 ani vede Maieru in situația de a putea fi declarat oricand oraș, deși nu prea iși dorește acest lucru. Cu utilitațile…

- Bancile italiene trebuie sa puna punct afacerilor pe care le deruleaza in Rusia, pentru ca ramanerea in aceasta tara creeaza o “problema de reputatie”, a declarat sambata guvernatorul Bancii Centrale a Italiei, Fabio Panetta, care face parte si din consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene,…

- Simone Cecchini, asociatul unic al Padel Club Constanta SRL, a decis sa deschida un punct de lucru in statiunea Mamaia, in zona Teren Sport Comandor. De asemenea, a decis sa completeze obiectul de activitate cu: Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare,…

- Autoritațile din Amsterdam au interzis construcția de noi hoteluri in oraș, ca parte a luptei impotriva turismului in masa. Despre acest lucru a anunțat primaria orașului. "Vrem sa facem și sa pastram orașul locuibil. Acest lucru inseamna: fara turism excesiv, fara hoteluri noi și fara mai mult de 20…

- Noua persoane, intre care un bebelus, au murit si alte 15 sunt date disparute dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat pe timp de furtuna in Marea Mediterana, a anuntat joi paza de coasta italiana, relateaza Reuters, citata de News.ro.Paza de coasta italiana a precizat ca a primit o cerere…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca partidul este suveran si, daca acesta ii va cere sa candideze la alegerile prezidentiale, va proceda ca atare. Nicolae Ciuca a fost intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale din acest an, dupa ce europarlamentarul Rares Bogdan a spus ca…