- Prefectul Brașovului, Marian Rasaliu, a convocat astazi o intalnire la care au participat toți cei interesați de stadiul lucrarilor pe DN73, constructor, conducerea CNAIR, președintele Consiliului Județean și primarii din zona. Discuția integrala o aveți in videoclipul de mai jos. Pe scurt, iata declarațiile…

- Localitatea Augustin din Brașov risca sa intre in colaps dupa ce primarul, viceprimarul și majoritatea consilierilor locali și-au dat demisia. Localitatea nu mai are conducere iar Prefectura urmeaza sa inceapa demersurile pentru dizolvarea Consiliului Local, daca demisionarii nu vor reveni in termen…

- Vasile Cimpoeșu, consilier local PNL la Roznov, a dat in judecata Agenția Naționala de Integritate, dupa ce-a fost declarat incompatibil, iar astazi, 28 iunie, Curtea de Apel Bacau a pronunțat o prima hotarare in dosar. ”Respinge actiunea ca nefondata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.…

- Consilierii locali s-au reunit intr-o noua sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse peste 60 de proiecte de hotarare. Lista este deschisa cu patru proiecte ce tin de oferirea titlului de cetatean de onoare a Iasului in cazul a patru personalitati: Mioara Cortez (soprana, fosta prim-solista…

- A inceput numaratoarea inversa pana la data la care lugojenii platiti din banii publici trebuie sa isi depuna declaratiile de avere si interese. Asadar, primarul, viceprimarul, dar si consilierii locali din Lugoj impreuna cu angajatii din sistemul public au la dispozitie mai putin de o luna pana la…

- Primarul din Voila, Gheorghe Marian Osalciuc, a fost declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate (ANI). ANI a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa si existenta unei diferente nejustificate, intre averea dobandita si veniturile realizate in…