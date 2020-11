Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in localitatea Diosti, din judetul Dolj, este de 22 de cazuri la o mie de locuitori. Localurile sunt inchise, scolile au intrat in scenariul rosu, iar masca a devenit obligatorie in spatiile publice deschise, insa localnicii se obisnuiesc destul de greu cu aceste masuri.

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 205 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 5.063. In urma retestarilor pacienților care erau deja pozitivi, 69 maramureșeni au fost reconfirmați pozitiv.…

- In județul Alba s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 158 de noi cazuri de COVID-19. DSP Alba a rectificat numarul de cazuri noi aparute in ultimele 24 de ore, de la 159 (transmise la ora 12.45) la 158 de cazuri. LISTA localitaților cu cazuri noi (3 noiembrie) – județul Alba: Abrud 2 Aiud 10 […]…

- Localitațile clujene Sic și Savadisla, ambele reședința de comuna, vor fi plasate in carantina incepand cu 24 octombrie. Intrarile și ieșirile din aceste doua comune vor fi pazite de polițiști și jandarmi. Nimeni nu intra și nu iese din aceste localitați fara un motiv foarte intemeiat. Avand in vedere…

- Bucurestiul si-a batut de ieri pana astazi propriile recorduri negative in ceea ce priveste numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 in 24 de ore. Judetul Cluj este pe locul II, iar Dolj, pe locul III.

- Instituirea carantinei într-un județ se face dupa un calcul simplu și anume o rata de 3 cazuri de la 1000 de locuitori în decurs de 14 zile. În județul Cluj s-au înregistrat peste 65 de cazuri noi pe zi de Covid-19 în 8 din ultimele…

- Bucurestiul este astazi pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Capitala este urmata de judetele Iasi si Dolj, ambele cu cate 60 de cazuri noi de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore.