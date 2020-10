O comună din județul Constanța intră în carantină pentru 14 zile O comuna din județul Constanța intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, dupa ce rata de infectare a depașit opt cazuri la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a propus masura, iar Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis ordinul care prevede carantinarea localitatii Fantanele, pentru urmatoarele 14 zile. “Masura a fost luata ca urmare a depasirii ratei de incidenta cumulata, peste pragul de 3/1.000 locuitori. In acest moment, indicele, in localitatea din judetul Constanta, a ajuns la 8.41/1.000 de locuitori. Mai precis, din populatia totala de 1.664 de locuitori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus scapa total de sub control in Romania. Prefectura Constanța a anunțat joi ca localitatea Fantanele, unde rata incidenței cumulate a cazurilor de Covid a ajuns la 8,41 la mia de locuitori, intra in carantina.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Constanța, Departamentul…

- "Masura a fost luata ca urmare a depasirii ratei de incidenta cumulata, peste pragul de 3/1.000 locuitori. In acest moment, indicele, in localitatea din judetul Constanta, a ajuns la 8.41/1.000 de locuitori. Mai precis, din populatia totala de 1.664 de locuitori, pana in acest moment au fost confirmate,…

- Comuna constanteana Fantanele intra in carantina pentru urmatoarele 14, dupa ce rata de infectare a depasit 8 cazuri la mia de locuitori, potrivit news.ro.CJSU Constanta a propus, iar Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis ordinul care prevede carantinarea localitatii Fantanele, pentru…

- Astazi, 22 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 47 a CJSU Constanta. In urma hotararii CJSU, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis ordinul care prevede…

- Timisul a depasit astazi coeficientul de infectare de 1,5 la mia de locuitori. In Timisoara coeficientul este mai mare decat media judeteana: 1,86/1.000. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența va decide luni masurile care se impun in perioada urmatoare. Cu un coeficient de 1,52, judetul Timis…

- Masuri de restrictionare a unor activitati in Raca, Bradulet si Suici, ca urmare a cresterii cazurilor de COVID-19. Noi masuri au fost impune in unele localitati din Arges din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus. In sedintele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta intrunit miercuri…

- Localitatea Suhurlui din judetul Galati are o rata de imbolnavire cu noul coronavirus de peste 5 la mia de locuitori, astfel ca elevii ar urma sa invete doar de acasa, online, o decizie finala urmand insa sa fie luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Sapte localitati ar urma sa adopte…

- Restaurantele și cafenele din cinci comune din județul Iași nu se deschid in interior de la 1 septembrie deoarece incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimile 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori, potrivit Mediafax.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Iași…