O comună din Dâmbovița ar putea fi plasată în carantină: rata de infectare este de peste 9 la mie O comuna din județul Dambovița ar putea fi plasata in carantina, conform unei propuneri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Dambovița. Masura ar urma sa intre in vigoare duminica dimineața, de la ora 05:00. Este vorba despre comuna Moțaieni, care inregistreaza o rata de infectare cu Covid-19 de peste 9 la o mie de locuitori. Membrii CJSU Dambovita au adoptat sambata o hotarare prin care propun carantinarea celor doua sate ale comunei Motaieni, respectiv satul Motaieni si satul Cucuteni. „Situatia epidemiologica din U.A.T. Motaieni, judetul Dambovita, generata de coronavirusul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

