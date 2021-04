Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 14 de ore, din testele efectuate la nivelul județului Neamț au fost confirmate 91 de persoane infectate cu COVID-19, numarul total al celor care au trecut prin acest calvar ridicandu-se la 16.759. Incidența pe total județ la 14 zile, conform datelor Comitetului Județean pentru Situații de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 88/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile in unitațile administrativ-teritoriale Prejmer și Budila, hotarare care prevede urmatoarele: Art.1 Se…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) are in discutie mai multe masuri pentru limitarea pandemiei. Potrivit documentului de lucru al CNSU, obtinut de News.ro , este avuta in vedere reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile in care incidenta in ultimele 14…

- CJSU a votat Hotararea 30. Ce masuri au de respectat constanteniiAstazi, in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta CJSU , a fost votata hotarea nr. 30.Hotararea prevede incadrarea ratei de incidenta pentru judetul Constanta si doua U.A.T. uri de pe raza judetului,…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat miercuri ca, in cazul in care rata cazurilor de coronavirus la mia de locuitori se va menține sub 3 in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența pentru a decide relaxarea unor restricții, cum ar fi redeschiderea parțiala…

- Trendul ascendent al cazurilor de COVID-19 inregistrat in ultimele zile, in Municipiul Alba Iulia, il readuc in scenariul roșu la doar 12 zile de la intrarea in scenariul galben. Incidența de infectare in Alba Iulia a ajuns astazi, 12 ianuarie 2021, la 3.00 cazuri active la o mie de locuitori, ceea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a prelungit cu inca 14 zile, incepand de luni, masurile restrictive pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in municipiul Galati si comuna Branistea, unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai…