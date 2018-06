Stiri pe aceeasi tema

- Devenii se declara nemulțumiți modificarilor aduse Codului de Procedura Penala. A fost anunțat un protest, ce va avea loc in aceasta dupa-amiaza, in fața Prefecturii Hunedoara, incepand cu ora 18:00. Devenii vor sa iasa in strada, din nou, pentru a cere demisia Guvernului și a președintelui Camerei…

- Proiectul PSD de modificare a Codului de procedura penala a fost votat luni seara tarziu, cu cateva minute inainte de ora 22.00, de plenul Camerei Deputaților, in calitate de camera decizionala, dupa ore intregi de dezbateri și dupa o dezbatere in viteza in Comisia speciala condusa de Florin Iordache,…

- Romania iși asigura aproape 20% din producția de electricitate din surse nucleare, prin Centrala Nuclearelectrica (CNE) de la Cernavoda. Mai mult, statul vrea sa finalizeze construirea altor doua reactoare, pentru care se afla in negocieri cu investitori chinezi. Problema este insa asigurarea combustibilului…

- Seful statului l-a intampinat pe premierul Croatiei in Holul de Onoare al Palatului Cotroceni, unde cei doi demnitari si-au strans mainile si au facut fotografii oficiale. Citeste si Andrej Plenkovic, premierul Croatiei, a fost primit cu onoruri militare la Palatul Victoria. Mica gafa de protocol…

- Prim-ministrul Croatiei, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de catre premierul Viorica Dancila. Seful Executivului de la Zagreb va avea intalniri si cu presedintele Klaus Iohannis si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Prim-ministrul Croatiei,…

- Discutiile dintre Liviu Dragnea, Viorica Dancila si guvernatorul BNR, Mugur Isarescu pe tema inflatiei si a cresterii ROBOR continua de mai bine de doua ore. Intalnirea, ce are loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, nu s-a terminat, discutiile dintre Liviu Dragnea, Viorica Dancila…

- Presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, a fost primit, joi, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila, informeaza agerpres.ro. Premierul roman si omologul sau italian vor avea convorbiri in plenul celor doua delegatii, urmate de declaratii comune…

- Ministrul Educației, Valentin Popa va fi audiat in Parlament. Comisia pentru invatamant din Camera Deputatilor a decis, marti, audierea ministrului Educatiei, pe tema deciziei privind reducerea numarului de locuri bugetate pentru programele de licenta, masterat si doctorat la opt universitati. “Comisia…