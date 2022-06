O companie sud-coreeană realizează cea mai mare investiţie din acest an în Ungaria Potrivit comunicatului Ministerului de Externe de la Budapesta, atunci cand a anuntat investitia W-Scope, seful diplomatiei ungare a relatat ca unitatea din Ungaria este prima fabrica pe care compania o deschide in Europa, care inseamna crearea a 1200 de noi locuri de munca si o productie anuala de 1,2 miliarde de metri patrati de folie separatoare. Fara indoiala ca astazi industria auto reprezinta deja pilonul economiei maghiare, a spus ministrul de externe in discursul sustinut. Politicianul a subliniat ca in timp ce, in 2010, valoarea productiei din acest sector a fost de 3600 de miliarde de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

