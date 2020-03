Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat joi, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Portul Tulcea, acesta urmand sa fie reabilitat si modernizat in cadrul unei investitii de peste 64 de milioane de lei.“Astazi in sedinta de guvern…

- Aproape 1,2 milioane lei costa cinci toalete școlare din comuna Pogana! Deși Guvernul a alocat in aprilie anul trecut peste 300.000 lei comunei Pogana, in cadrul programului „Toalete pentru școli”, abia in noiembrie Consiliul Local a aprobat proiectul privind finanțarea construirii de grupuri sanitare.…

- Conflictul a izbucnit din cauza faptului ca jeleurile vandute de aceasta firma din nord-estul Spaniei seamana cu celebrii ursuleti comercializati de Haribo. "Ca de obicei, in astfel de cazuri, Haribo a lansat o procedura judiciara pentru a-si proteja marca", au anuntat reprezentantii Haribo, pe al carei…

- Dupa decenii de așteptare și patru licitații eșuate, la Constanța incepe reabilitarea Cazinoului. In doi ani și jumatate, cladirea simbol a litoralului romanesc ar trebui sa iși recapete stralucirea.

- Lucrarile presupun in principal anveloparea blocurilor, termohidroizolarea teraselor, inchiderea balcoanelor, izolarea planseelor si schimbarea corpurilor de iluminat pe casa scarii. Finantarea nerambursabila este de 60%.

- Dupa desparțirea de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovici, 38 de ani, se intoarce in Europa.Atacantul suedez va juca pana in vara anului viitor la AC Milan, gruparea italiana pregatindu-i lui Zlatan Ibrahimovici un salariu uriaș.Conform publicației Gazzetta dello Sport, pentru o jumatate de sezon…

- Denise Coates, co-fondatoarea si totodata directorul site-ului de pariuri online Bet365, Denise Coates, a castigat anul trecut 323 milioane lire sterline (411 milioane de dolari) din salariu si dividende.Denise Coates este, de departe, cel mai bine platit director de companie din Marea Britanie, conform…

- Cristiano Ronaldo a mai facut o achizitie impresionanta. Presa din Portugalia anunta ca starul lui Juventus Torino a cumparat cel mai scump apartament din Lisabona si a platit pentru el nu mai putin de 7 milioane de euro.