O companie românească produce măşti chirurgicale cu mai puţin de 0,6 lei/bucata Capacitatea de productie lunara pentru masti chirurgicale anuntata de producatorul roman Techtex este, in prezent, de 15 milioane de bucati, iar pretul cerut de companie poate fi sub 0,6 lei/bucata, la o achizitie de peste 10 milioane de exemplare, se arata intr-un comunicat al companiei, transmis, luni, AGERPRES.



"Producem echipamentele de protectie de la granula, la material netesut, pana la masca, halat, combinezon, capelina si botosi. Materia prima principala este polipropilena, pe care o cumparam sub forma de granule de la producatori autohtoni. Din ea realizam materialul netesut,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

