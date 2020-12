Stiri pe aceeasi tema

- Dupa premiile obținute in 2019, administrația din sectorul 4 recidiveaza! Și anul acesta, compania Totul Verde. SA a fost declarata cea mai buna firma din domeniul amenajarilor peisagistice din Romania. Firma a primit locul 1 la trei secțiuni in cadrul topurilor realizate, conform bilanțurilor…

O companie care activeaza in domeniul farmaceutic ar fi interesata de o investiție la Turda. Anunțul a fost facut de primarul Cristian Matei, care s-a intalnit recent cu reprezentanții grupului...

- Industria aviației trece prin cea mai grava criza din istorie dupa ce pandemie de coronavirs a blocat zborurile și impiedica cetațenii sa calatoreasca. Prin urmare, marile companii aeriene sunt obligate sa scoata temporar angajații. Citește și: Cum reuseste o companie aeriana sa isi pastreze…

- Departamentul american al Apararii a anuntat ca a incheiat un contract cu zeci de firme care vor furniza militarilor si oficialilor americani servicii in diverse zone ale lumii. Intre ele, si o companie romaneasca din Constanta, care va incasa 2% din contravaloarea contractului.

- Combinatul Siderurgic de la Galați produce o gama larga de produse plate (tabla groasa, rulouri, tabla zincata și tabla acoperita organic), precum și produse tubulare sudate longitudinal. Aceste produse sunt furnizate catre clienții din zona Balcanilor, din Europa, dar și din țara. Produsele furnizate…

- Potrivit regulamentelor interne si internationale, nimeni dintre cei implicati in activitatea fotbalistica nu are voie sa joace la pariuri. Dar, asa cum se spune si in cazul legilor, regulamentele exista pentru a fi incalcate. Si in Romania sunt multe exemple de fotbalisti care au fost suspendati din…

- Deși noul Duster este deja pe piața, Dacia se gandește deja la viitor. Cel puțin așa susține publicația MotorPasion care și prezinta imagini cu Conceptul Duster prezentat de Dacia in urma cu cațiva ani și care ar putea sta la baza dezvoltarii urmatoarei generații a SUV-ului romanesc. Dacia de senzație…

- Primaria Municipiului Constanta isi propune sa acorde fonduri financiare nerambursabile in anul 2020 din bugetul propriu al municipiului Constanta, pentru procedura de selectie de proiecte nonprofit de interes general din domeniul sportive Bugetul alocat sesiunii de selectie: 150.000 de lei Cuantumul…