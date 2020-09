Stiri pe aceeasi tema

- George Bacovia (nascut George Andone Vasiliu) in 4/16 septembrie 1881, in Bacau, Regatul Romaniei – decedat la data de 22 mai 1957, la București, Republica Populara Romana) a fost un scriitor roman format la școala simbolismului literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proza scrise…

- Ganduri, de la inima, la inima, de Ziua Limbii Romane. Prof. Maria Stoica, a transmis un mesaj, cu prilejul acestei zile importante. *** Fanuș Neagu, indragit prozator și publicist din a doua jumatate a secolului XX, ne-a lasat marturie o definiție a limbii romane care vorbește despre relația atat…

- Acțiunile de control in domeniul relațiilor de munca cat și in cel al securitații și sanatații in munca efectuate in luna iulie de inspectorii Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Covasna s-au soldat cu aplicarea unui numar de 165 de sancțiuni constand in amenzi și avertismente. Potrivit Inspectorului…

- Alexandru Graur, figura de prestigiu a lingvisticii romanesti, membru titular al Academiei Romane (2 iulie 1955), a fost unul dintre marii invatati ai stiintei limbii din secolul al XX-lea. S-a nascut la 9 iulie 1900, la Botosani. Licentiat al Facultatii de Litere din Bucuresti (1922), si-a dat doctoratul…

- Constantin Tanase, actor de scena si de vodevil, celebru cupletist si figura cheie in teatrul de revista romanesc, s-a nascut la 5 iulie 1880, in Vaslui. A avut primul contact cu teatrul prin frecventarea spectacolelor de la Gradina „Parjoala”, unde se juca teatru popular, cu actori precum Zaharia Burienescu…

- Incepand din prima duminica a lunii iulie 2020, copiii, dar și adulții care știu sa aprecieze o poveste bine scrisa, cu subtilitați stilistice și intorsaturi de situație ingenioase, vor avea prilejul de a asculta poveștile hazlii și cuceritoare din seria Poveștile magarușului, pe care Teatrul „Andrei…

- Evenimentele violente din 13-15 iunie 1990 au ramas cunoscute in memoria postcomunista sub numele de „Mineriada din 13-15 iunie 1990″ si se refera la reprimarea, de catre fortele de ordine, cu ajutorul minerilor, a mitingurilor de protest din Piata Universitatii din acea perioada. Manifestatiile din…

- O fabrica de confectii din municipiul Targu Secuiesc si-a suspendat temporar o linie de productie dupa ce una dintre angajate a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza conducerea societatii. „Dupa ce am aflat ca sotul unei angajate a fost testat pozitiv pentru virusul COVID-19 si ulterior s-a dovedit…