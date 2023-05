Stiri pe aceeasi tema

- O companie nipona de echipamente electrice va muta o parte din producția din China la o noua fabrica, ce va fi deschisa in 2024 in orașul Fetești. Fabrica va avea 300 de angajați și cladirea in care va funcționa exista deja, dar va fi modernizata și utilata. De ce a ales compania Tamura sa investeasca…

- Un caz absolut infiorator a șocat Serbia. Din primele informații, mai mulți copii au fost raniți intr-o școala din capitala țarii, Belgrad, dupa ce un elev a deschis focul. Cinci copii au fost raniți și un agent de securitate a murit, potrivit The Mirror. Nenorocirea s-a intamplat dupa ce un copil a…

- Cinci miliarde de euro, la atat se ridica investiția intr-o noua fabrica de semiconductori care va fi construita in Germania. La ceremonia de incepere a lucrarilor au fost prezenți atat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cat și cancelarul Olaf Scholz.

- Linia de producție de maști medicinale, inaugurate de premierul Ludovic Orban, la Fabrica de la Dragomirești, in urma cu trei ani este astazi in conservare. In fapt, cu o capacitate teoretica de producție de maști chirurgicale de 300 și 350 mii pe zi, iar pentru cele de FFP3 intre 70-75 de mii de unitați…

- LVMH – Louis Vuitton Moet Hennessy – a ajuns prima companie europeana cu o capitalizare de piata de peste 500 de miliarde de dolari, ca urmare a aprecierii acțiunilor la bursa dupa creșterea cererii de produse de lux in Orient și intaririi monedei europene. Concomitent, Bernard Arnault iși intarește…

- Producatorul belgian de sticle din plastic și preforme Resilux, care aparține familiei milionarului Pascal Vanhalst, are in plan sa extinda cu circa 30% fabrica sa din nordul Bucureștiului. Investiția este estimata la 3 milioane de euro și presupune instalarea unei noi linii de producție de granule.…

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni, echivalentul a 8,8 miliarde de euro, grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei. „Investitia va depinde de numarul…

- Circulația cu bicicleta pe pista de pe malul Begai se va putea face și prin traversarea graniței spre Serbia, pe la punctul de trecere provizoriu de la Uivar. Aceasta, cate un weekend pe luna. Operațiunea este programata pana in octombrie, dar noi putem spera ca pana atunci se va realiza și punctul…