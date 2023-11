Stiri pe aceeasi tema

- Circa 2,3 milioane lei va trebui sa achite in bugetul de stat intreprinderea „Orom-Imexpo" SRL pentru „incalcarea prevederilor legislației concurențiale”. Este vorba despre preluarea controlului asupra intreprinderii „Ișcomagro" SRL, și punerea in aplicare a concentrarii economice pana la declararea…

- Shakira (46 de ani) a fost acuzata pentru a doua oara de evaziune fiscala de catre guvernul spaniol. Procurorii susțin ca artista de origine columbiana, care deține o avere de 300 de milioane de dolari, a fraudat statul cu 6,7 milioane de euro in 2018, potrivit click.ro. Acest lucru s-a intamplat pentru…

- baniRezultatul activitatilor derulate pe linia prevenirii si sanctionarii faptelor de evaziune fiscala, in primele opt luni din 2023, s-a concretizat prin recuperarea unor prejudicii in valoare de 1.993.250 de lei, activitațile de urmarire penala fiind derulate in 153 de dosare penale. Capitolul combaterea…

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau pun in aplicare 4 mandate de percheziție domiciliara, la sediile și locuintele unor persoane fizice și juridice și 4 percheziții auto. Persoanele vizate sunt banuite de comiterea infracțiunilor de evaziune…

- Ciolacu a afirmat ca este impresionant ceea ce Philip Morris a cladit in 30 de ani in Romania. “Cu adevarat este impresionant ce s-a reusit a se cladi in acesti 30 de ani in acest loc. Este impresionanta tehnologia de varf pe care o folositi, designul produsului si nu in ultimul rand, comunitatea pe…

- Anunț neașteptat facut de Marcel Ciolacu in plin scandal privind reformele fiscale pe care guvernul vrea sa le impuna pentru reducerea deficitului bugetar. Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca industria tutunului are "evaziune zero" in Romania."Este impresionanta tehnologia de varf pe care…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice ndash; Sector 4 au pus in executare noua mandate de perchezitie domiciliara si doua mandate de aducere, in judetele Vrancea si Bacau, intr un dosar penal de evaziune fiscala in forma continuata."In fapt, in perioada 2013 ndash; 2017,…

- Un barbat și o femeie sunt cercetați de polițiștii din Capitala pentru evaziune fiscala in forma continuata cu un prejudiciu de peste 1,7 milioane de lei.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Sectorul 4 au facut 9 percheziții domiciliare și au pus in executare doua…