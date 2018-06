Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman a ieșit pe piețele internaționale de obligațiuni și a a atras 1,2 miliarde de dolari,pe 30 de ani, in condițiile in care oferta investitorilor a fost mult mai mare decat așteptarile. Randamentul pe care il va plati statul este de 5,2%, similar cu cel al unei emisiuni in dolari, tot pe 30…

- Statul roman a ieșit pe piețele internaționale de obligațiuni și a a atras 1,2 miliarde de dolari,pe 30 de ani, in condițiile in care oferta investitorilor a fost mult mai mare decat așteptarile. Randamentul pe care il va plati statul este de 5,2%, similar cu cel al unei emisiuni in dolari, tot pe 30…

- Potrivit specialistilor de la Deloitte, totalul investitiilor estimate in perioada 2018-2040, in dezvoltarile offshore din Marea Neagra se ridica la 22 miliarde de dolari, din care mai mult de 60% vor fi cheltuite in Romania. Sorin Elisei, manager al Deloitte Consultanta, a mentionat faptul ca fiecare…

- Operatorii de telecomunicatii T-Mobile US si Sprint din Statele Unite au convenit sa fuzioneze, intr-o tranzactie de 26,5 miliarde de dolari, pentru a crea un gigant wireless care sa concureze cu liderii pietei americane, AT&T si Verizon Communications, transmite Bloomberg, potrivit news.ro.Vezi…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, potrivit unui raport publicat de Banca Mondiala (BM). Cele mai mari transferuri de bani în regiune au fost către Rusia (8 miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde…

- Polonia a semnat miercuri, la Varsovia, contractul de achizitionare a sistemului antiracheta american Patriot, in valoare de 4,75 miliarde de dolari (3,8 miliarde de euro). Polonia va achiziționa in aceasta prima etapa doua baterii Patriot (patru unitați de tragere) și 208 de rachete PAC-3, iar livrarea…

- Nivelul avutiei totale nete raportata la venituri a atins un record, potrivit lui Joe LaVorgna, economist-sef in cadrul Natixis, scrie CNBC. De la sfarsitul Marii Recesiuni incheiate in iunie 2009, disparitatea dintre avutia neta si venituri a crescut puternic, fiind pusa in mare parte pe…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…