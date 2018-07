Stiri pe aceeasi tema

- Avocați cu experiența internaționala de invidiat și o companie specializata cu renume mondial au analizat modul in care controversata companie Kroll a investigat frauda bancara din Republica Moldova.

- Ambasada SUA, seful Delegatiei Uniunii Europene in Republica Moldova, dar si Fondul Monetar International au condamnat in termeni duri aceasta miscare a deputatilor moldoveni, facuta cu putin timp inainte de a intra in vacanta. Proiectul de lege - despre care se mai discutase anterior, dar la care puterea…

- Prim-ministrul Pavel Filip și Dafina Gercheva, Coordonatoarea Rezidenta ONU și Reprezentanta Rezidenta PNUD in Moldova, au prezidat astazi cea de-a treia ședința a Comitetului de coordonare a Cadrului de Parteneriat Organizația Națiunilor Unite (ONU) – Republica Moldova.

- Principalele directii de cooperare Republica Moldova - SUA si prioritatile dialogului strategic dintre cele doua tari au fost discutate astazi, la Washington, de prim-ministrul Pavel Filip și Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo.

- CHIȘINAU, 23 iunie – Sputnik. Adunarea Generala a ONU a aprobat cu o majoritate de voturi proiectul de rezolutie privind „Retragerea completa si neconditionata a fortelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova”. Documentul a fost susținut de 64 de state. © REUTERS…

- Compania naționala Tarom se ține de promisiune și deschide, din aceasta vara, trei noi rute de la Timișoara. In anul Centenarului, de pe Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara se va putea zbura catre Stuttgart (Germania), Paris - Charles de Gaulle (Franța) și Chișinau (Republica Moldova).

- Guvernul Republicii Moldova respinge ideea unirii cu Romania, scrie publicatia The Guardian, citand un interviu cu premierul de la Chisinau, Pavel Filip. Acesta a declarat ca „s-au spus prea multe despre reunificare, identitate si limba”, iar el isi doreste sa se concentreze asupra dezvoltarii tarii.…