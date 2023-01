O companie își plătește angajații să nu muncească timp de două luni O companie din SUA iși platește angajații cu vechime de cel puțin 10 ani sa-și ia o vacanța de 2 luni. Oamenii spun ca acest lucru i-a facut sa-și regaseasca pasiunea pentru munca lor, relateaza Insider. Stoltz, o companie de marketing din statul american Idaho, le da și un bonus de 1.000 de dolari angajaților care fac 10 ani de vechime acolo. Nu este singura companie care face acest lucru. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

