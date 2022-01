Stiri pe aceeasi tema

- Apple Inc a devenit prima companie din SUA care a ajuns la o capitalizare de piata de 3.000 de miliarde de dolari, datorita increderii investitorilor ca producatorul de iPhone-uri va lansa in continuare cele mai bune produse, in conditiile in care exploreaza noi domenii, cum ar fi vehiculele autonome…

- Actiunile Apple au inregistrat o evolutie puternica in 2021. Acest lucru a ajutat gigantul american sa atinga o capitalizare de 3.000 de miliarde de dolari, borna nedepasita pana acum de nicio companie. La sedinta de tranzactionare de luni a NSE, valoarea unei actiuni Apple, dupa ora 21.30, ora Romaniei,…

- Colosul IT american Oracle, prezent și în România, cumpara o companie de digitalizare a sectorului sanatații, la o valoare a tranzacției de 28,3 miliarde de dolari. La noi, Oracle Romania SRL avea în anul 2020 un numar de 2325 de salariați și a obținut o cifra de afaceri de aproape…

- Gigantul Oracle este aproape de a cumpara Cerner Corp, o companie americana ce creeaza software pe care spitalele și doctorii îl folosesc pentru a stoca și analiza dosarele medicale și alte date de sanatate. Informația a fost publicata pe surse de Wall Street Journal care spune ca suma ar putea…

- Payhawk, un start-up IT fondat de trei antreprenori bulgari a ajuns sa valoreze, la doar trei ani de la înființare, 570 milioane de dolari, în urma unei noi runde de finanțare, de 112 milioane de dolari, pe care a obținut-o marți. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Achiziție mare în business-ul de tehnologie: suedezii de la Ericsson au ajuns la un acord definitiv pentru a cumpara o companie americana de telecomunicații în cloud pentru suma de 6,2 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Infractorii crypto au furat 10 miliarde de dolari în 2021 de la investitori pe platforme DeFi, prin diverse escrocherii și scheme frauduloase.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Compania americana de securitate cibernetica McAfee, cunoscuta mai ales pentru produsul sau antivirus cu același nume, a anunțat, luni, ca urmeaza sa fie cumprata, cu suma de 14 miliarde de dolari, de un consorțiu de fonduri de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...