Stiri pe aceeasi tema

- Alstom anunta astazi finalizarea achizitiei Bombardier Transportation. Punandu-si in valoare strategia Alstom in Motion si baza financiara si operationala solida, Alstom, prin integrarea Bombardier Transportation, isi va consolida pozitia de lider pe piata in crestere a mobilitatii sustenabile, atingand…

- Douglas, cel mai mare retailer german de parfumuri din Europa, a raportat ca vanzarile au scazut cu 6,4 la suta pentru cel mai recent an fiscal. Vanzarile companiei din Munchen, Germania, au atins 3,2 miliarde de euro in anul fiscal incheiat la 30 septembrie 2020. Douglas a anuntat joi ca va inchide…

- Sectorul aviatic european s-a prabușit din cauza pandemiei: pierderi de peste 56 mld. euro in 2020, jumatate din aeronave ținute la sol și aproape 200.000 de locuri de munca desființate Pierderile nete ale companiilor aeriene, aeroporturilor si furnizorilor de servicii de navigatie aeriana (ANSP) sunt…

- Realizarile in materie de infrastructura ale anului 2020 se incheie cu o serie de inaugurari mult asteptate, precum metroul din Drumul Taberei si trenul de la Gara de Nord pana la Aeroportul "Henri Coanda", dar si deschiderea a 60 de kilometri de autostrada si lansarea unor licitatii importante.…

- Productia de vin a Uniunii Europene (inclusiv vin spumant, porto si must) a fost de 15,8 miliarde litri in anul 2019, iar cei mai mari producatori au fost Italia, Spania, Franta, Portugalia, Germania si Ungaria, arata datele publicate joi de Eurostat. Italia a avut in 2019 o productia de vin…

- Romania a avut in 2019 o valoare a productiei agricole de 90 de miliarde de lei (19 miliarde euro), sau 5% din totalul Uniunii Europene, ceea ce o plaseaza pe locul sapte in UE dupa Franta (cu o valoare a productiei agricole de 77 miliarde euro), Germania (58,2 miliarde euro), Italia (57,8 miliarde…

- Romania a avut in 2019 o valoare a productiei agricole de 90 de miliarde de lei (19 miliarde euro), sau 5% din totalul Uniunii Europene, ceea ce o plaseaza pe locul sapte in UE dupa Franta (cu o valoare a productiei agricole de 77 miliarde euro), Germania (58,2 miliarde euro), Italia (57,8 miliarde…

- Transportul feroviar de pasageri a scazut in toate statele membre ale Uniunii Europene in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in contextul pandemiei, insa declinul inregistrat in Romania a fost unul dintre cele mai mici inregistrate la nivelul UE, arata…