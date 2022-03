Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana din domeniul apararii Rheinmetall si statul ungar au inaugurat o fabrica in Zalaegrszeg, Ungaria, unde vor fi produse vehicule de lupta de infanterie Lynx, relateaza Budapest Business Journal.

Compania energetica germana E.ON si cea australiana de energie regenerabila Fortescue Future Industries (FFI) vor sa furnizeze hidrogen verde in Europa, adica produs din surse regenerabile, intr-un mod neutru fata de mediu, relateaza agentia EFE.

Principalul suspect in cazul uciderii fostului rugbist Federico Martin Aramburu a fost arestat, in noaptea de marti spre miercuri, in Ungaria, informeaza AFP, potrivit news.ro.

BMW va rechema 1,03 milioane de vehicule la nivel mondial, din care 917.106 vehicule de pe piata din Statele Unite, din cauza posibilului risc de incendiu la motor, a declarat miercuri producatorul de automobile german,a treia astfel de masura luata din acest motiv din 2017, transmite Reuters, conform

Ucraina, granarul Europei, a suspendat exporturile alimentelor de baza, cum ar fi graul, carnea si uleiul de floarea soarelui. Ungaria a interzis exporturile de grau. In Irlanda, ministrul agriculturii si-a facut o echipa de forta pentru a identifica modalitati de a spori independenta alimentara.

Un accident rutier in care un sofer irlandez a decedat, a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, pe autostrada A1, in judetul Arad, la 5 kilometri de frontiera cu Ungaria, potrivit news.ro.

Parchetul General german a lansat o ancheta cu privire la eventuale crime de razboi comise de catre forte ruse dupa invazia Ucrainei, decisa de catre Vladimir Putin la 24 februarie, anunta marti o sursa judiciara, relateaza AFP.

Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat luni construirea in Kenya a primei sale fabrici de vaccinuri ani-COVID-19 din Africa, dupa ce a semnat cu autoritatile kenyene un acord prealabil care prevede producerea a 500 de milioane de doze pe an, relateaza AFP.