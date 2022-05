Stiri pe aceeasi tema

- ”Piata RCA isi continua consolidarea inceputa in ultima parte a anului trecut. Luna februarie 2022 a marcat continuarea procesului de diversificare, un element esential in cresterea concurentei si, in final, a stabilitatii pietei. Datele raportate de companiile de asigurare si agregate de Autoritatea…

- Concentrarea excesiva inregistrata pe piata RCA, in ultimii ani, incepe sa se reduca treptat, dupa falimentul companiei City Insurance S.A., arata datele publicate de Autoritatea de Supraeghere Financiara (ASF).

- Concentrarea excesiva inregistrata pe piața RCA, in ultimii ani, incepe sa se reduca treptat, dupa falimentul companiei City Insurance, cel puțin șase din cele opt societați autorizate sa vanda RCA acumuland cote de piața semnificativ peste cele din ultimii ani, susține ASF. Ce nu spune autoritatea…

- Mai multe firme de asigurare mari, printre care și liderul detașat din RCA, iau prin surprindere șoferii și brokerii de asigurare și aplica scaderi semnificative ale tarifelor practicate pentru RCA, arata datele de vanzari analizate de Economica.net. Prețurile RCA au scazut cu 10%, pana la 20%, la cateva…

- Masuri luate de Guvern pentru buna gestionare a fluxului de refugiati Dan Carbunaru. Foto: Guvernul României. Realizator: România si-a închis spatiul aerian pentru toate zborurile regulate, cu sau fara aterizare pe aeroporturile din…

- In urma cu doi ani, City Insurance a fost prima companie cu venituri anuale de peste 2,3 miliarde de lei. Au mai fost alte patru companii cu venituri mari in 2020. Acestea au generat venituri de peste un miliard de lei romanești in 2020. Companiile au fost Allianz-Țiriac, OmniAsig, Euroins și Groupama.…

- La doar cateva luni dupa ce a finalizat ultimul control masiv care a vizat activitatea din zona emiterii de RCA și a gestionarii daunelor pe aceasta linie, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este iar in control la cațiva dintre marii jucatori din asigurari. De aceasta data, spun surse din…

- Dupa ce liderul pietei de asigurari, City Insurance, a anuntat inceperea procedurii de faliment, s-a observat o crestere brusca a preturilor pentru politele RCA. Conform studiului realizat de Economica.net: "pretul pentru o asigurare auto RCA a crescut cu aproximativ 40-45- fata de perioada ce a precedat…